TENDENZE

Folk, hippy e disinibito come Janis Joplin negli Anni Settanta o dal piglio maschile come Diane Keaton in Io e Annie di Woody Allen? Ogni stile val bene un gilet, il nuovo blazer di mezza stagione: un taglio netto alle maniche e, senza troppi indugi, dalla primavera/estate viene catapultato nel guardaroba d'inizio autunno. Fascino e potere di un capo camaleontico come pochi altri, grintoso e di gran carattere, che dalla corte francese di Re Sole ha attraversato la storia del costume approdando nel guardaroba femminile già mezzo secolo fa. Ha vissuto, e pure vinto, mille battaglie sul terreno dello stile come dei diritti civili, diventando simbolo di ribellione, letteraria e sociale. Dai panciotti delle avanguardie futuriste di ieri ai gilet gialli del movimento di protesta francese oggi.

GLI ABBINAMENTI

In lana, velluto, raso o crochet, cambia peso nell'arco delle quattro stagioni, alleato perfetto per affrontare con stile i primi freddi, scoprendo le spalle ma non il busto e la schiena. Come a dire che se esistono le mezze stagioni ha senso di esistere anche il gilet, in grado di alleggerire il blazer formale senza abolirlo però del tutto. Donante su una camicia bianca come sulla t-shirt, si abbina ai jeans o alla gonna gipsy. Un capo senza tempo e senza confini: così fotografa il gilet la collezione Etro per la stagione fredda, ricamandolo minuziosamente, espressione dello spirito nomade che da sempre accompagna la casa di moda, stretto in vita con alte cinture su abiti o gonne longuette. È un viaggio intorno al mondo quello che Riccardo Tisci per Burberry affida alla nuova collezione autunno/inverno, gilet compreso: «L'ispirazione è alI'India dove ho trascorso momenti meravigliosi, e al quartiere di Bethnal Green, dove ho vissuto quando studiavo a Londra». Un melting pot di riferimenti che prende la forma del completo tre pezzi - pantalone, giacca e piccolo gilet - nell'iconico tartan geometrico dalla forte potenza visiva.

Differente il punto di vista sul gilet di Maria Grazia Chiuri, che per la maison Dior ragiona su come prendere un capo dall'appeal maschile e caricarlo di nuova femminilità, celebrando la grazia androgina del gilet, al pari della sua carica anticonformista. Come si indossa? Sulla t-shirt in lino e cotone ecrù con la scirtta: I say I, messaggio che invita ad amare se stesse, anfibi ai piedi e bandana in testa.

LE PECORE DI HARRY

Sembra preso in prestito dal guardaroba di lui, il completo formale secondo Dolce&Gabbana, il taglio maschile, il tocco gentile di un fiore, la coppola e l'immancabile gilet in un perfetto equilibrio di tradizione e modernità. Che il gilet sia dichiaratamente unisex, lo dimostrano ben oltre le passerelle, le ricerche online che sembrano concentrarsi sul modello in lana come quello tanto caro ai nostri nonni. Merito anche del cantautore britannico Harry Styles, che non fa mistero della sua passione poco segreta per la maglia di lana senza le maniche, sfoggiandone un'ironica versione con motivo di pecore firmata Lanvin.

E che il gilet stia vivendo una svolta da rockstar, al maschile come al femminile, appare evidente anche in casa Gucci, dove il modello in lana abbinato a gonna e calzettoni da collegiale, sfodera all'occasione un piglio decisamente grunge. Rivoluzionario qual è, il gilet lancia l'idea nuova: e se lo indossassimo come fosse un cappotto? Da Valentino si ferma a metà polpaccio, chiusura frontale a tre bottoni, il guanto in pelle che riscalda le braccia scoperte, perfetto complice di una notte di mezz'autunno.

Silvia Cutuli

