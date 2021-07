Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENDENZEEsotico e sensuale, copre ma svela strategicamente, riportando alla memoria il fascino della geisha. È così che il kimono, uno dei simboli secolari del Giappone, quest'estate esce dall'immaginario nipponico e folkloristico e diventa un capo cool, da rivisitare in chiave couture, con tessuti preziosi, ma anche in modo più informale. La novità è che entra a far parte, di diritto, del beachwear, affiancando i classici copricostume,...