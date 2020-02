TENDENZE

Corsi e ricorsi, ma non solo. La moda che attinge a man bassa dagli archivi ogni tanto tira fuori dal cilindro oggetti e tendenze inaspettate, stravaganze che provengono da altri mondi e, in un lampo, diventano glamour. Lo sa bene Stylight, la piattaforma digitale tedesca specializzata in fashion trend che, incrociando i dati dei suoi 12 milioni di utenti ha stilato una classifica sui ritorni di fiamma fashion e le stranezze di quest'anno. Ad esempio, è emerso che i volumi di ricerca di capi e accessori a rete sono raddoppiati rispetto al 2019. Ci aspetterà, in pratica, una primavera-estate alla pescatora. Si parte dalle calze, per arrivare ai boots stringati e bucherellati firmati Dior, fino alla proposta più audace, il look bianco che ha sfilato durante la spring-summer 2020 di Off-White. Attenzione a non esagerare, per evitare l'effetto pesce caduto nella rete: niente all over, basta un capo o un dettaglio.

VIVA LE FRANGE

Ma lo stile fishnet ha colpito anche cappelli e occhiali da sole. Alberta Ferretti ha inserito nella sua collezione il modello nord-ovest, come quello dell'orsetto Paddington, in color sabbia perfetto per il mare ma anche in città. Le montature degli occhiali somigliano a quelle da piscina e per non perderli si usano catene gioiello, come suggerito da Acne e Gucci. La paglia, inoltre, sarà protagonista della nostra estate, come ha suggerito Dior con i suoi abiti frangiati e naturali. Altra tendenza da tenere d'occhio è il matchy matchy dalla testa ai piedi. In pratica abbinare il proprio look al colore dei capelli. Lo ha fatto Billie Eilish, presentandosi all'evento di Chanel a New York con riga e radice dei capelli color verde fluo, en pendant con la t-shirt del brand dalla doppia C. Un abbinamento, il suo, che è piaciuto molto al pubblico social, tanto da arrivare a 7,7 milioni di like. Le star dettano legge anche con influenze futuristiche, come quel glamour intergalattico di cui si sono fatte simbolo Gwyneth Paltrow sulla copertina di Harper's Bazaar e la cantante Zendaya ai Critics Choice Awards, in cui indossava un bustier lucido fucsia firmato Tom Ford. Allo stilista americano questo cavalcare la tendenza ha giovato non poco: + 109% di click durante le prime due settimane di gennaio.

FORME SQUADRATE

È sugli accessori, però, che l'originalità prende il sopravvento. Per le borse non esistono mezze misure: o enormi o micro. Jacquemus già nel 2019 con le sue Chiquito aveva lanciato una moda cavalcata quest'anno da Dolce & Gabbana che hanno ristretto le mini borse a bracciali da polso. Al contrario le bag XXXL sono un ritorno di fiamma: quelle firmate Brandon Maxwell e Bottega Veneta sono lusso allo stato puro, capienti, pratiche e indossabili sia da lui che da lei. Secondo Stylight alle scarpe invece va tagliata via la punta. Dimenticate quindi gli stivali da cowboy e le slingback di Dior perché sarà un trionfo di modelli squadrati, come quelli di Balenciaga che ha declinato questa forma su ankle boots, sandali e addirittura infradito col tacco. Ma non solo. Le scarpe vanno indossate di colore diverso l'una dall'altra. A dettare la tendenza è stata Sarah Jessica Parker, avvistata per le strade di New York avvolta in un ampio abito fucsia con ai piedi un sandalo verde acido e uno rosa scuro, un modello mismatched della sua linea. Anche altri marchi, tra cui Gucci e Vans hanno optato per le scarpe dissonanti, sia nei colori che nelle fantasie.

Novità anche sul fronte dell'intimo. Basta nascondere. Velati e impreziositi da ricami, i ciclisti diventano collant o, viceversa, le calze diventano pantaloncini da bicicletta glam. Mugler nella sua collezione spring-summer li ha proposti in versione black, sensuali, giocando con l' effetto vedo-non vedo. La giarrettiera non è solo da sfoggiare nell'alcova come dettaglio erotico ma diventa parte del look come vuole Dion Lee che la mette in bella vista sotto lo spacco della gonna bianca. Il reggiseno? Che sia in cashmere, come quello mostrato inaspettatamente da Katie Holmes, ormai diventato quasi un cult. Da quando lo ha indossato lei - riporta Stylight - l'offerta è aumentata del 100% rispetto allo scorso anno.

Veronica Timperi

