Confortevole, avvolgente, cool, in una parola hygge. È la moda made in Danimarca che porta con sé, oltre a un'estetica semplice e allo stesso tempo raffinata, una sensazione di profondo benessere che si fonda sulla capacità di assaporare le piccole cose della vita. Tradotto all'interno di un guardaroba lo stile hygge, comodo, sostenibile e glam, è senza dubbio ciò di cui abbiamo bisogno oggi che i lustrini e gli orpelli stanno cadendo nell'oblio in favore di una moda che guardi ai bisogni reali post pandemia. Il danish style ha cominciato, proprio per queste caratteristiche, a interessare i buyer e la Copenhagen Fashion Week - la cui prossima edizione si terrà dal 2 al 5 febbraio - ha fatto capolino tra le settimane della moda internazionale. Merito è certamente dei brand nazionali - Rotate Birger Christensen, House of Dagmar, Wood wood, Stine Goya, Holzweiler, Rains e Ganni - che si sono ispirati alla quotidianità rilassata delle donne danesi, trasformandole in icone di stile planetarie.

Tra tutti, a portare a un livello superiore il danish style, tanto da far appassionare le modaiole di tutto il mondo, è stato Ganni, brand fondato nel 2000 dal gallerista scandinavo Frans Truelsen come marchio di cashmere di nicchia. Alla direzione creativa c'era Ditte Reffstrup che nel 2009 con il marito Nicolaj ha rilevato il marchio cambiandone la direzione e l'estetica delle collezioni in modo così convincente da entrare, nel 2017, nella galassia del Gruppo LVMH attraverso il fondo L Catterton. Un successo che ha anche una componente italiana grazie al ceo Andrea Baldo, ex di Coccinelle, con il quale i social, le it girl e i placement sono cresciuti alle stelle. «E pensare che io da giovane volevo essere una calciatrice professionista», spiega Ditte Reffstrup, 43 anni, direttore creativo, madre di tre figli, appassionata di musica anni 90 e decisamente poco tecnologica. «Ho anche sempre avuto la passione della moda. Lavorando come fashion buyer per Bruuns Bazaar e Flying A, tra Parigi e Copenhagen, ho capito che mi sarebbe piaciuto diventare una designer e ci siamo lanciati».

Colori brillanti, abiti rilassati e capi facili da indossare, con un tailoring ricercato ma sorprendente in cui si invita agli abbinamenti liberi e un basso impatto ambientale sono i caratteri del Dna di Ganni. «Ricordo che nel 2009 ho cominciato a pensare che mancasse qualcosa sulla scena della moda - continua la designer danese - perché ai tempi c'erano due visioni dello stile scandinavo, il boho-chic e l'ultra minimalismo, mentre io volevo solo creare qualcosa che riflettesse il modo in cui io e i miei amici ci vestivamo. Nasce così Ganni, pieno di contrasti e personalità, espressione di quello che noi chiamiamo stile Scandi 2.0.: un'estetica senza sforzi di immaginazione, che non si prende troppo sul serio, istintiva».

Eppure questa semplicità stilistica ha fatto breccia nel cuore delle celebrity e delle influencer. Outfit firmati Ganni sono apparsi indosso a Lily Collins nella serie cult Emily in Paris, a Gigi e Bella Hadid e sui fisici bombastici di Beyoncé e Emily Ratajkowski. Secondo Lyst Index e Stylight è uno dei brand più desiderati al mondo, da tenere d'occhio in questo 2021. «Il nostro è uno stile vero, creato per donne spensierate, sicure di sé, che si sentono a proprio agio nella loro pelle, forse questo apprezzano le star, anche se mi ispiro alle mie amiche e alle ragazze che vedo in giro per Copenaghen, quando pedalo in bicicletta con le mie scarpe basse e nelle cuffie una playlist di classici degli anni 90». Una vera e propria community di Ganni Girls, in effetti, si sta ampliando in tutto il mondo. «Io non vedo l'ora di vestirmi, anche se non devo andare da nessuna parte», sorride Ditte.

