TENDENZE Compiti per il fine settimana: uscire per le strade e aguzzare la vista

TENDENZECompiti per il fine settimana: uscire per le strade e aguzzare la vista verso il basso. I modelli più gettonati sono le sneaker, prevedibile. Alzando lo sguardo, però, sarà sorprendente scoprire che chi le indossa non sono tanto (o soltanto) giovani, ma signore che procedono a passo svelto verso i 70 anni, se non di più. Le nuove fan delle scarpe da ginnastica sono le nonne, che non hanno alcuna intenzione di sedersi a sferruzzare né di infilarsi decolleté dalla punta tonda e dal tacco 3 centimetri modello Nonna Papera....