TENDENZE

Capispalla come mantelli svolazzanti per eroine moderne alle prese con battaglie quotidiane tra carriera, smart working, didattica a distanza dei figli e lavori di casa, senza rinunciare a un'eleganza retrò. La cappa quest'inverno è il valore aggiunto di ogni look perché è calda, comoda e avvolgente come un abbraccio, mix perfetto tra passato e modernità. In realtà è uno degli indumenti più antichi nella storia del costume. Si tratta di un cappotto senza maniche e spesso con cappuccio che ha caratterizzato la moda delle civiltà antiche. Nel Medioevo diventa un coprispalle simile al poncho, inizialmente utilizzato come strumento di lavoro e poi passato agli alti ordini feudali. La sua nuova fortuna arriva nel Novecento, quando le mantelle fluenti debuttano anche nell'abbigliamento femminile e non sono più appannaggio di guerrieri e cavalieri.

LA STORIA

Uno dei primi a proporne una versione orientaleggiante è Mariano Fortuny, che inventa il Cnossos, praticamente una cappa costituta da un velo rettangolare da avvolgere intorno al corpo. A Parigi Madeleine Vionnet studia una cappa formata da rose (1921), Elsa Schiaparelli, nel 1935, addirittura di vetro, mentre dopo la seconda guerra mondiale grandi couturier come Balmain e Balenciaga danno a questo indumento volumi, tagli e dettagli d'alta moda. Negli anni Sessanta diventa simbolo di innovazione - si pensi alle cappe geometriche di Courrèges, Paco Rabanne o a quelle più sartoriali di Capucci o delle Sorelle Fontana - ma il vero apice del successo arriva negli ultimi anni, adesso in particolare, con un trionfo di rivisitazioni, mix di tessuti e forme, abbinamenti audaci.

TWEED O TARTAN

La cappa è perfetta per accostamenti casual ma anche per look eleganti che necessitano di fluidità e morbidezza. Tweed, tartan, a scacchi, con colori fluo, in pelle, con stampe anni '70, effetto bolero o mantella, lunga o corta, sul mercato se ne trovano una miriade. L'importante è sceglierne una che valorizzi i punti forti e nasconda le piccole imperfezioni. Il must have della stagione è sicuramente possederne una color cammello, intramontabile e abbinabile su tutto. Balmain la propone morbida e avvolgente come un mantello in lana, da accompagnare attorno al collo e indossare, quando le temperature scendono, addirittura sul cappotto.

Per Max Mara, la cappa color cammello è strutturata con colletto, tasche e aperture per le braccia. Bon ton dal gusto retrò la versione nera di Valentino e quella rouge di Givenchy. Un look affusolato da diva d'altri tempi indossato in passerella da Kaia Gerber è completato da un mantello corto sul davanti che dietro si apre in una sofisticata coda. In pelle, da guerriera metropolitana, la versione bordeaux di Lanvin, mentre Michael Kors punta sull'arancio vitaminico per il modello ampio e svolazzante, fino ai fianchi. Romantica, in un tartan dai colori pastello nei toni del rosa e del celeste su fondo bianco, il modello a uovo firmato Marco De Vincenzo.

LA SIGNORA DEL WEST

L'ispirazione è andina, invece, per Etro. La sua cappa somiglia ai tipici poncho che fanno tanto signora del West, da abbinare, poi, a maglioni en pendant e pantaloni che fanno risaltare la silhouette. Cosa indossare sotto il mantello? Per le cappe tagliate alle maniche è imprescindibile l'uso di manicotti o di guanti lunghi, meglio se di colori a contrasto. I capi di abbigliamento che più si addicono a questo capospalla sono i tubini monocolore o fantasia, i pantaloni effetto slim, magari indossati con un dolcevita dal colore acceso o minivestiti con leggings da portare con stivali, anche senza tacco, in stile cavallerizza.

Veronica Timperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA