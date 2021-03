TENDENZE

Autunno-Inverno 2021-22: sotto il segno di Prada la moda diventa accessorio quotidiano legato alle varie opportunità comprese. C'è tutta la filosofia di Miuccia Prada nelle affermazioni che accompagnano un look pulito, solo apparentemente semplice ma in ogni caso agile, pratico, in ossequio al nuovo mood imposto dal dopo Covid. Armani - come sempre - c'azzecca, con lo spettacolo della sua grandezza offerto negli spazi di casa sua, con una presenza affidata al gorilla verde, la scultura che di solito domina nel suo salotto, collocata per l'occasione nel centro dello spazio assegnato al defilè. Uomo e donna insieme, Notturno lei e Paesaggi lui. Un gioco altamente sartoriale come sempre e un risultato eccellente sotto il profilo della sostenibilità.

LA LINEA DI CUCINELLI

Alla bellezza cantata da Kant ha inneggiato con la sua solita vena di filosofo -stilista, Brunello Cucinelli presentando una donna nuova ma sempre votata a un'eleganza semplice anche se in realtà ben costruita. Colori chiari, beige, grigi, qualche azzurro cielo. Due soli colori invece per Valentino che nella sede del Piccolo Teatro di Milano ha proposto una mora teatrale, moto bella e forse un po' anacronistica per la ridondanza d lusso che mal si accoppia con il tempo che viviamo. Ma Pier Paolo Piccioli non demorde: «la moda è lusso in sé, come pensiero, come scelta intellettuale. Bastano due colori il bianco e il nero, accesi di tanto in tanto dall'oro per raccontare il momento che viviamo».

Bella e portabilissima, come sempre, la collezione firmata da Max Mara. A settant'anni dalla fondazione dell marchio, la griffe ricorda l'affermazione data dal fondatore Achille Maramotti in occasione di quel battesimo che si sarebbe rivelato una premonizione felice : Io voglio fare vestiti per le mogli dei notai, dei dottori di provincia. Non mi interessano le principesse romane.

Luciana Boccardi

