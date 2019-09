CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZEApplauso a Brunello Cucinelli, nel suo maxi stand per la prsentazione del nuovo look proposto dallo stilista come «omaggio all'elegante semplicità», ma soprattutto per la coerenza e la correttezza (che non gli hanno mai fatto difetto) con cui lo stilista umbro ha risposto alle lusinghe e alle implorazioni che, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria, sia il PD che Di Maio gli hanno elargito, consapevoli che avere in lista un imprenditore perbene sarebbe stata la carta vincente. «Faccio un altro mestiere» - ha...