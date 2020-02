LA LITE

È scontro aperto fra gli eredi di Luigi Tenco e il direttivo del Club Tenco. La famiglia del cantautore ha reso pubblica una lettera del loro avvocato inviata ai rappresentanti del Club nel quale si nega con forza «l'uso del marchio Club Tenco» e il nome Tenco in qualsivoglia forma anche per richiedere finanziamenti o partnership ad enti, aziende, teatri o altri esercizi». Nella nota si aggiunge: «Con dispiacere constatiamo il fatto che l'Associazione Club Tenco abbia imboccato una strada diversa e lontana da alcuni dei principi per cui fu fondata, prediligendo sempre più i risultati mediatici e commerciali e tendendo a far considerare sempre più come marginale la figura di Luigi Tenco. A questo si aggiungono anche episodi (dichiarazioni ed interviste) lesivI, irrispettosi e ingrati. Finchè non verrà rinnovato il Direttivo impediremo l'uso del nome Tenco e riterremo il Club una esperienza chiusa».

LA REPLICA

Alle accuse non è mancata la risposta da parte del direttivo del sodalizio scritta, a nome del Club dal legale rappresentante il fumettista Sergio Staino: «Sono sorpreso e molto amareggiato dal contenuto e dal tono di questa lettera che non andava diffusa in attesa di un incontro chiarificatore. Fino ad adesso, da semplice membro del direttivo, ho seguito con apprensione tutta la polemica ma adesso, in pratica da neo presidente, ho bisogno di capire meglio le origini di tante incomprensioni e inesattezze. Forse un incontro può aiutarci a superare questa incresciosa situazione. Chiedo pertanto che questo incontro possa tenersi il prima possibile. Una richiesta che risponde alla volontà di tutti coloro che hanno a cuore il nome di Tenco. Non è pensabile che si possa arrivare a simili incomprensioni tra persone che lavorano in memoria di Luigi e della canzone d'autore. E ciò tenendo anche conto che nessuno dei coinvolti ad ogni titolo in questo duro e non facile lavoro ha mai tratto il benché minimo profitto. Ci auguriamo quindi che, si possa realizzare con sereno spirito costruttivo l'incontro richiesto».

