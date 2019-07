Tempesta mentre va a fare il bagno muore in mare nuotando verso la riva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAE' stato sorpreso dal nubifragio mentre stava facendo il bagno in mare, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto praticamente sotto gli occhi della compagna e degli amici. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, verso le 15.30, all'altezza della torretta numero 17, nel tratto di arenile compreso tra piazza Trieste e piazza Drago. La vittima è un cittadino romeno di 49 anni residente a Padova, Grigore Ciorbu. L'uomo era arrivato a Jesolo assieme alla compagna e ad altri due amici per trascorrere una giornata di festa che...