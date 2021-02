TELEVISIONE

La disfunzionale famiglia Mazzuccato sta per tornare: lunedì scorso si sono concluse le riprese della seconda stagione di Volevo fare la rockstar, la serie tv prodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni e girata a Gorizia, con la regia di Matteo Oleotto e il supporto della Fvg Film Commission. La serie, che si è ispirata all'omonimo blog di Valentina Santandrea, racconta la vita incasinata di Olivia (Valentina Bellè) e di Francesco (Giuseppe Battiston). Li avevamo lasciati alle prese con una relazione in stallo; li ritroveremo più maturi: lei, occupata a sopravvivere ai suoi mille lavori e a due figlie adolescenti, lui con una nuova fidanzata: «Avevo bisogno che Olivia crescesse ha commentato Bellè, nella conferenza stampa finale -, che fosse più donna: su questo ho lavorato, nonostante scivoloni e uscite buffe facciamo sempre parte di lei. La famiglia è sempre quella, ancora disfunzionale; in più Emma e Viola (le due figlie, interpretate da Emma Baccichetto e Viola Mestriner, ndr) crescono: anche loro evolvono, in un percorso di distacco dalla madre. Ciò che mi piace di Olivia ha continuato -, è che è libera anche di sbagliare: si butta a capofitto nella vita e spero di aver imparato anche io a farlo, almeno un po'».

IL SEGUITO

Sulla trama, ovviamente, nessuno si sbilancia più di tanto per non rovinare la sorpresa: «Abbiamo considerato i personaggi ha anticipato Elisabetta Trautteur di Pepito Produzioni -, come degli essere umani che fanno passi avanti, sulla base di quanto accaduto nella precedente stagione. Olivia affronta la vita con più maturità; c'è sempre l'attrazione con Francesco, che sarà complicata dalla professoressa Silvia, fidanzata di quest'ultimo. Olivia si muoverà su due linee: quella dei sentimenti e quella del lavoro su se stessa, che la porterà a tornare a scuola dove incontrerà proprio Silvia (Anna Ferzetti, ndr)».

Mentre già si pensa ad una terza stagione, la seconda, che seguirà anche le vicende del fratello e della mamma della protagonista, interpretati rispettivamente da Riccardo Maria Manera e Angela Finocchiaro, dovrebbe andare in onda in autunno, ma il condizionale è d'obbligo dato il periodo complicato.

Alessia Pilotto

