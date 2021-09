Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TELEVISIONEDue mesi a Venezia. In piena pandemia. A esplorare sestieri, luoghi sconosciuti. A capire cosa sia qui la quotidianità. Non c'è solo la Venezia da cartolina in Non mi lasciare, la nuova fiction Rai ambientata in Laguna. C'è la Venezia dei veneziani, l'isola nascosta. Straordinaria come non si era mai mostrata. Dentro il vuoto assoluto del lockdown. Ed è la città ad essere protagonista insieme a Vittoria Puccini e Alessandro...