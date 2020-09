TEATRO

Vincitrice della Biennale College Under 30 nel 2019, Martina Badiluzzi è approdata dopo un lungo percorso sul palcoscenico del 48. Festival Internazionale del Teatro. The Making of Anastasia, che prende impulso da uno dei più famosi e appassionanti scambi di identità del 900, è il lavoro ideato e diretto dalla giovane attrice, regista e autrice originaria di Udine. Ispirato alla storia di Anna Anderson, la misteriosa donna d'Europa e presunta Anastasia, unica sopravvissuta alla strage della famiglia Romanov, lo spettacolo interseca due diversi piani. «Da un lato il racconto di una produzione cinematografica, dall'altro la storia di Anastasia o Anna Anderson chiarisce la regista - La cornice narrativa è la creazione di un nuovo film su Anastasia Romanov, la cui uscita è prevista per il 2020. Dentro questa cornice si inserisce la messinscena della vita della protagonista. In questa prospettiva, la figura di Anastasia è stata scelta come figura emblematica di un problema identitario, ma anche come pretesto narrativo per stimolare dinamiche di entrata e uscita da diversi piani di realtà».

LAVORO SUL FEMMINILE

«Avevo in mente da tempo un'idea che era un salto nel vuoto: lavorare con un gruppo di sole donne - spiega Badiluzzi - Volevo provare in qualche modo a trovarmi dall'altro lato della barricata e cimentarmi come regista, interrogandomi in prima persona sulla gestione del potere. Le mie esperienze professionali mi hanno sempre portata a contatto con drammaturghi e registi uomini, tutti impostati su strutture piramidali che vedevano il regista a vertice. Ecco che mi sono messa in discussione». Viene da chiedersi allora se e quanto sia differente essere donna e regista. «Non penso sia una questione di genere, ma di confronto con il femminile in senso lato. Tutti hanno collaborato a questo progetto. Come regista ho cercato di portare come obiettivo la reciprocità. E l'empatia ha aiutato ad annullare i conflitti, anche attraverso fiumi di parole scambiate tra artisti che avevano molte cose da dire e fare».

Alle sue radici friulane Badiluzzi riconosce l'opportunità di conoscere e amare la letteratura e le biografie.a «Ricordo che nella biblioteca del nonno c'erano molti libri dedicati alle vite di personaggi storici e da allora mi è rimasta questa passione per le vite fuori dall'ordinario. Questo spettacolo che porto alla Biennale racconta di una vita strana, ma avvicinarsi a questa donna significa anche andare oltre ma sua vicenda personale e toccare il femminile».

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

