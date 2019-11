CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROUn corpo sbagliato su cui accanirsi. Fa riflettere nel profondo dell'animo lo spettacolo Una notte sbagliata, con la regia di Maria Maglietta, che Marco Balliani porta in scena giovedì 7 novembre, alle 20.30, al Teatro Ca' Foscari di Venezia. «In questo spettacolo porto in scena il corpo di un essere umano fragile - spiega Balliani - che in quella notte, che poi chiameremo sbagliata, diventa un capro espiatorio su cui accanirsi. Entrare e uscire dalle teste e dai corpi dei protagonisti notturni della vicenda, compreso un cane, è stata...