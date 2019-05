CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROTullio Solenghi ritorna a giocare sulla figura di Mozart in teatro. Con la regia di Alberto Giusta, l'attore incontra di nuovo Wolfgang Amadeus in uno spettacolo tra parole e musiche costruito insieme al Trio d'archi di Firenze che aprirà il 21 maggio la stagione estiva del Teatro Busan a Mogliano Veneto. Mittente: Wolfgang Amadé Mozart è un lavoro che propone una vera e propria immersione nel mondo di uno dei più grandi geni della storia. Come preannuncia il sottotitolo esplicativo: Lettere e Divertimento per trio d'archi KV563,...