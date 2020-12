IL BILANCIO

Oltre 100 serate di spettacolo dal vivo con 25 titoli e 30 attori e compagnie coinvolti nei mesi estivi, sulle scene di Padova, Venezia, Treviso e Cortina d'Ampezzo (per oltre 5mila spettatori), ma anche un palcoscenico virtuale sulla piattaforma Backstage che, dopo il nuovo lockdown, da ottobre ad oggi ha accolto 14 produzioni digitali e che nei primi mesi del 2021 vedrà il debutto in streaming di altri 4 spettacoli, con la partecipazione di 60 tra attori e maestranze veneti e la risposta di un pubblico di 4mila utenti. Sono questi i numeri che il Teatro Stabile del Veneto rivendica a fronte dell'accordo di programma con la Regione di 400mila euro (condiviso al 50%) per la realizzazione di una Stagione teatrale 2020-21 che non ha potuto esser normale, causa Covid. Eppure, grazie all'impegno sul digitale, le arti performative in Veneto non hanno mai gettato la spugna e anzi sembrano aver attratto un nuovo pubblico alla fruizione online.

SALE CHIUSE, MA APERTE

«Oggi possiamo dire che è un cuore che batte forte quello dello spettacolo dal vivo in Veneto afferma con soddisfazione l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti grazie agli interventi della Regione e alla collaborazione delle istituzioni culturali del territorio come lo Stabile del Veneto, che ha saputo adattare alle difficili circostanze un progetto nato all'inizio dell'estate per favorire la ripartenza delle attività dal vivo». Nonostante il protrarsi dell'emergenza, il progetto condiviso dalle istituzioni ha consentito di mantenere in vita l'attività nelle sale teatrali, dove gli spettacoli sono stati registrati a porte chiuse e in sicurezza, nel rispetto delle normative per la prevenzione dei contagi. «Questo ha generato un'importante ricaduta occupazionale per artisti, tecnici e compagnie del territorio regionale», evidenzia Corazzari. L'accordo di programma con lo Stabile si inserisce in un più ampio progetto della Regione che ha coinvolto anche il circuito Arteven, la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e la Fita (Federazione Teatro Amatori) del Veneto.

DALLA SCENA AL WEB

Alla Regione riconosce l'impegno dopo la nuova chiusura dei teatri anche il presidente dello Stabile Giampiero Beltotto. «Abbiamo potuto aprire virtualmente il sipario ed entrare nelle case dei nostri spettatori, continuando ad intrattenere il pubblico con contenuti di alta qualità rimarca - Si tratta di un esperimento riuscito, come dimostrano i numeri». Il progetto per la Stagione 2020-21 ha preso il via con l'estate nelle sale teatrali, aperte al pubblico con una capienza dimezzata, ma la recrudescenza del Coronavirus ha ribloccato tutto. Ecco allora il programma di spettacoli in streaming: dal Romeo e Giulietta di Babilonia Teatri con Ugo Pagliai e Paola Gassman a I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni diretto da Valter Malosti, dallo spettacolo Ludwig Van con Luciano Roman e la regia di Giuseppe Emiliani agli 11 racconti per bambini della rassegna Un mondo di fiabe ideata dalla compagnia Matricola Zero.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA