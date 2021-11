Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TEATROROMA Viene annunciato oggi lo show di Capodanno di Enrico Brignano che avrà come titolo Fatto trenta... facciamo 31, in scena il 31 dicembre a Roma, all'Auditorium Conciliazione.Enrico Brignano torna così con uno spettacolo confezionato appositamente per festeggiare il primo giorno dell'anno live con il suo pubblico. In questo momento così delicato per tutti, segnato dal perdurare della pandemia, l'artista ha deciso di trascorrere...