TEATRO Qual è il denominatore comune dei personaggi shakespeariani? Molti

TEATROQual è il denominatore comune dei personaggi shakespeariani? Molti (per non dire quasi tutti) sono vittima di crolli nervosi dagli effetti tendenzialmente tragici. Muove da questa lettura il lavoro che ha portato lo scrittore, attore, drammaturgo e regista Vitaliano Trevisan alla messinscena de I crolli di Shakespeare, in prima nazionale oggi alle 21 al Teatro Remondini di Bassano del Grappa, nell'ambito dell'Operaestate Festival (info tel 0424524214 - www.operaestate.it). Accompagnato dal contrabbasso di Daniele Roccato e dalle...