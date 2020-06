IL CARTELLONE

Anche Verona si unisce all'iniziativa Il Teatro riparte promossa dal Teatro Stabile del Veneto per lunedì 15 giugno, nel giorno della riapertura dei teatri in Italia. Con una serata-evento intitolata Lo spettacolo riparte dai giovani il Comune scaligero ha scelto di costruire un ponte con gli eventi programmati in tre luoghi simbolo di Venezia, Padova e Treviso (www.teatrostabileveneto.it). In simultanea, alle 18.30 saranno gli allievi della Scuola Teatrale d'Eccellenza, il coro di voci bianche, il coro giovanile e gli allievi della scuola teatrale dell'Accademia Lirica Verona a dare il via alla ripresa degli spettacoli a Verona. Nel chiostro di Sant'Eufemia, la serata di riapertura sarà dedicata a Shakespeare e alla tradizione popolare veronese con i Sonetti di Shakespeare e le voci dirette da Paolo Facincani. Anna Pasqualini, Annamaria D'Onghia e Nicolò Bruno reciteranno infine scene da Shakespeare.

«Per la prima volta - dice il presidente del Tsv, Giampiero Beltotto - quattro città fanno teatro insieme, dando un segnale importante, perché senza teatro non c'è città». Nel benedire la riapertura unificata da Venezia fino alle sponde dell'Adige, l'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari ha sottolineato come «dopo le attività online del lockdown, ora è tempo di ritornare nei nostri teatri». Un momento simbolico, ma anche un'occasione per riaffermare la necessità di sostenere un settore che rappresenta circa il 5% del Pil veneto e che conta il 6% degli occupati in regione. La collaborazione tra Stabile e Verona continuerà anche per l'estate con tre produzioni e co-produzioni (con Bolzano) che debutteranno all'Estate Teatrale Veronese: un Romeo e Giulietta riscritto da Babilonia Teatri con Ugo Pagliai e Paola Gassman, uno Stand Up Shakespeare con Paolo Rossi e Poetry Death Match diretto da Giorgio Sangati. E l'estate sarà segnata dalla riapertura (in condizioni di sicurezza post-Covid19) del Teatro Romano e dell'Arena.

