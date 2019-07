Teatro, Leone d'oro a Hillje «Unire le culture europee»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTACresciuto tra Italia e Germania, per anni condirettore artistico della Schaubuhne di Berlino con Thomas Ostermeier e Sasha Waltz, prima di approdare al Gorki Theater, il drammaturgo Jens Hillje è il Leone d'oro alla carriera per il Teatro 2019 della Biennale e sarà ospite a Venezia il 2 agosto per incontrare il pubblico e poi presentare le due produzioni dirette da Sebastian Nübling Es sagt mir nichts, das sogenannte Drausse il 3 agosto e Die Hamletmaschine il 4 agosto (labiennale.org). Secondo la motivazione stilata dal...