CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATRO«La prima volta che ho letto La bancarotta di Vitaliano Trevisan ho pensato che questo fosse un testo necessario, che fosse necessario rappresentarlo». Natalino Balasso sintetizza in poche battute la scelta di esser coinvolto nella produzione dello Stabile di Bolzano, che lo vede protagonista nei panni del mercante in bancarotta Pantalone de' Bisognosi, in scena con Fulvio Falzarano, Massimo Verdastro, Marta Dalla Via, Denis Fasolo, Carla Manzon, Celeste Gugliandolo, Raffaele Musella e Giuseppe Aceto. Lo spettacolo, diretto da Serena...