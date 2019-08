Teatro, il premio Melato alla vicentina Marta Dalla Via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOTra le tante passioni giovanili, il vero sogno nel cassetto era ambizioso: diventare una grande musicista. «Alla fine sono solo un elemento della banda del paese e in fondo mi tengono perché, nonostante sia scarsa e non vada alle prove, serve troppo un basso tuba». Marta Dalla Via ha una capacità disincantata di sdrammatizzare che le ha portato un riconoscimento importante come il Premio Melato 2019. «Ci sono premi che vengono attribuiti ad uno spettacolo o a un progetto di lavoro, ma ce ne sono altri che una giuria...