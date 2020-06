LO SPETTACOLO

Avendo il destino nel suo nome, il Festival delle 9 arti a Vittorio Veneto le celebra tutte: teatro, danza, musica, poesia, architettura, pittura, scultura, cinema e fumetti. Ma poi ce n'è anche una decima, che è l'arte di arrangiarsi, dopo cento e passa giorni di sospensione delle attività, malgrado l'impegno nel rispettare le prescrizioni sanitarie: è così che, infilandosi in una piega del decreto che dal 18 maggio ha autorizzato le manifestazioni pubbliche, l'altra sera il Centro Teatrale Da Ponte è riuscito a promuovere il primo spettacolo d'Italia dopo lo stop dovuto al Covid-19, con successo e in sicurezza. Un'emozione anche per il mattatore dell'appuntamento inaugurale, Andrea Pennacchi con i suoi Eroi, omaggio al mito greco arrivato curiosamente all'indomani della parodia del suo Pojana sullo scontro turistico Veneto-Grecia: «Quanto mi siete mancati...», ha confidato l'attore ai 120 spettatori seduti nell'anfiteatro naturale incastonato fra il centro di Serravalle e la collina di Sant'Augusta.

ILIADE E ODISSEA

In attesa di debuttare il prossimo 22 ottobre all'Olimpico di Vicenza con Piccola Odissea, Pennacchi è tornato a sfogliare l'Iliade conosciuta da bambino, «grazie a un grande libro con tante figure», comprato dal padre per invogliarlo a leggere. «Ogni volta riparto sempre da lì, da quelle immagini che conservo nella memoria, fantasticando su quelle battaglie come se fossero state combattute nel mio quartiere, a Brusegana», ha rivelato il padovano al termine della rappresentazione.

Un'affabulazione in cui si mescolano toni comici e tragici, ma anche Agamennone e Bush, Omero e Kill Bill, la bella Elena e le compagne delle elementari. Ad applaudirlo un pubblico tornato finalmente a respirare, pur con le mascherine, le distanze rigorose, la misurazione della temperatura all'ingresso: «Felice sottolinea il direttore Edoardo Fainello di tornare a vedere uno spettacolo dal vivo: molte precauzioni, nessuna paura. È stato bello ripartire». (Informazione di servizio: ieri sera il suo Moby Dick è stato annullato a causa del maltempo, ma sarà recuperato il 21 giugno).

L'IRONIA

Grande l'ironia, sopra e sotto al palco, dove Pennacchi ha spiegato di aver registrato a Codevigo il video mandato venerdì a Propaganda Live su La7, in cui Pojana attacca la Grecia per lo stop ai turisti italiani: «Se ci fermi, noi ce ne ricorderemo per sempre, non avremo in mente altro! Ogni estate pianteremo i nostri ombrelloni autofilettanti anche nell'Acropoli, andremo sul Partenone a sbolsegare e starnutire dappertutto, ci faremo dei materassini fatti de feta, ti ingolferemo le spiagge perché ci distanziamo coi tubi Innocenti!».

Un tema riecheggiato anche nella nuova puntata dell'imitazione di Luca Zaia in Fratelli di Crozza: «Se la Grecia non chiede scusa, ritiro l'ambasciatore del Veneto...».

