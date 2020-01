TEATRO

Gli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto tornano sul palcoscenico per animare da oggi a domenica al Mario Del Monaco di Treviso con la commedia goldoniana La casa nova una produzione dello Stabile diretta da Giuseppe Emiliani. Affiancati dall'esperienza di quattro interpreti di lungo corso quali Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Valerio Mazzucato e Lucia Schierano, gli attori parte del progetto TeSeO, Teatro Scuola e Occupazione, nato dall'accordo di programma tra Regione Veneto e Tsv con la partnership di Accademia Teatrale Veneta Simone Babetto, Andrea Bellacicco, Maria Celeste Carobene, Eleonora Panizzo, Cristiano Parolin, Federica Chiara Serpe e Leonardo Tosini, danno vita sul palcoscenico a una delle commedie più riuscite dell'ultima stagione goldoniana. Attorno alle dinamiche di un banale trasloco La casa nova dà vita a una macchina drammaturgica perfetta, che mette in luce l'orgoglio fatuo di una classe borghese smaniosa di ostentare finte ricchezze in preda a un'ossessiva febbre di possesso e ormai dominata da un'effimera follia.

LA TRAMA

Protagonisti della vicenda sono Anzoletto e Cecilia, novelli sposi alle prese con un oneroso trasloco. Cecilia è capricciosa, arrivista, amante dell'eleganza e del lusso. Anzoletto è debole, incapace di opporsi alle pretese della consorte. Le vicende della casa sono spiate con esplosiva curiosità dalla serva Lucietta e guardate con ostilità dalla sorella di lui Meneghina, a sua volta ansiosa d'una decorosa sistemazione con il suo amato Lorenzino, mentre garruli scrocconi e nobili spiantati danno inutili consigli su come arredare la casa. Dal piano superiore, osservano e spiano la vicenda Checca e Rosina, due sorelle curiose e pettegole, dalla condotta saldamente ancorata ai principî della buona borghesia. Sarà proprio la sagacia della prima di queste a sciogliere ogni intreccio, procurando l'intervento decisivo di Cristofolo, il parente ricco dai sani principi, che con la sua saggia laboriosità s'è costruito una fortuna. Sarà lui a pagare i debiti del nipote e a convincere i due sposi ad abbandonare la nuova casa, troppo grande e costosa per le loro finanze.

Costumi realizzati dall'atelier veneziano di Stefano Nicolao. Le scenografie realizzate da Federico Cautero per lo studio di progettazione 4DODOBeyond imagination; sullo sfondo l'immagine virtuale di una Venezia pittorica segna il trascorrere del tempo, il passaggio da un piano all'altro dello storico edificio in cui è ambientata l'opera rende dinamiche le azioni sceniche con un forte impatto visivo.

