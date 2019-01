CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATRO E SCUOLAGiulietta e Romeo si amano e quando non sono assieme si inviano messaggi telefonici conditi di emoticon; ma le rispettive famiglie in lotta non approvano la relazione. La storia, si sa da secoli, è destinata a finire male. A Pordenone hanno provato a riscriverla, dando una possibilità ai due giovani protagonisti della tragedia di William Shakespeare. Si tratta del mediatore civile, figura riconosciuta per la gestione dei conflitti attraverso l'ascolto delle ragioni e posizioni dei contendenti e l'individuazione di soluzioni...