CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATRODopo il successo dello spettacolo Macbettu che lo ha lanciato sulla scena internazionale, Alessandro Serra, regista torna a cimentarsi con l'opera di un grande autore in una coproduzione del Teatro Stabile del Veneto: Il giardino dei ciliegi di echov, che domani debutterà in prima assoluta sul palco del Teatro Piccolo Arsenale a Venezia per Biennale Teatro.Lo spettacolo prodotto da Sardegna Teatro con Accademia Perduta Romagna Teatri, Stabile del Veneto, Teatro Piemonte Europa e Printemps des Comediéns di Montpellier è, tra le...