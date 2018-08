Teatro di strada con La Luna nel pozzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Cinque giornate di programmazione, oltre trenta compagnie, più di cento spettacoli e performance, anche in anteprima nazionale e mondiale: sono i numeri della 23esima edizione del festival internazionale del Teatro in strada La Luna nel pozzo, che animerà le calli e i campielli di Caorle cittadina lagunare veneziana, da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre 2018.L'evento è promosso dal Comune di Caorle e organizzato dall'associazione culturale Arci Carichi Sospesi di Padova, in partnership con United for Busking, network italiano di...