Il Teatro Comunale di Vicenza sfida l'incombere del Covid e presenta la programmazione per novembre e dicembre. Dopo il periodo di chiusura, la Sala Grande (954 posti) e del Ridotto (380 posti) riaprono con una capienza dimezzata, ma con l'obiettivo di recuperare il rapporto con un pubblico che non ha mai fatto mancare il calore e il desiderio di tornare a vedere spettacoli dal vivo. Tanto che le rinunce ai rimborsi di biglietti e abbonamenti ha lasciato nelle casse del teatro più di 100mila euro. Il Comunale offre ora 16 appuntamenti che spaziano tra danza, prosa, musica, circo, arte, progetti formativi, cinema (info www.tcvi.it). Non un cartellone tradizionale dunque, ma «una rete di azioni di incontro e scambio fra artisti e spettatori - dice il direttore artistico Giancarlo Marinelli (nella foto) - progettate per convocare pubblici diversi». Sono quattro i fili conduttori. Tra gli spettacoli la stand up comedy Dizionario Balasso, una Bayadère del Nuovo Balletto di Toscana, con la coreografia di Michele Di Stefano, lo show acrobatico, comico e musicale dei Black Blues Brothers Let's Twist Again!. Per la musica dal vivo, tre i concerti proposti dalla Società del Quartetto di Vicenza: il Trio Debussy con Haydn, Fauré e Brahms; il recital del pianista Filippo Gorlini, con Mozart, Brahms e Schubert; il duo Isabelle Faust (violino) e Alexander Melnikov (pianoforte) con Sonate per violino e pianoforte di Beethoven. Tre anche i concerti di musica sinfonica dell'Orchestra del Teatro Olimpico: tra Sàndor Veress e Bela Bartók, Haydn fratello e il giovane Mendelssohn, Mozart, Haydn e Schubert, oltre al Gran Concerto di San Silvestro, con valzer e polke di Strauss e brani di Verdi e Rossini. Per il Cinema al Ridotto, saranno trasmessi dal Bolshoi di Mosca: La Signora delle Camelie di John Neumeier, e Lo Schiaccianoci di Yuri Grigorovich. Il secondo filone è rappresentato dalle restituzioni delle residenze artistiche al Comunale dei due acrobati di Carpa Diem, Katharina Grüner e Luca Sartor, e della danzatrice e performer Giselda Ranieri con alcuni danzatori del territorio. C'è poi l'area dei progetti formativi: dall'educazione all'ascolto ai laboratori per bambini e nuclei familiari. Particolare il laboratorio musicale Opera Meno 9 dedicato alle gestanti.

Giambattista Marchetto

