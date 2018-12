CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROCapodanno divertente al Teatro Goldoni di Venezia con Carlo & Giorgio e il loro spettacolo Temporary Show. Il duo comico sarà in scena in doppia replica lunedì 31 dicembre, alle ore 21, e martedì 1 gennaio, alle ore 17, per salutare il 2018 e dare il benvenuto al nuovo anno tra risate e buonumore.Con Temporary Show (Lo spettacolo più breve del mondo), Carlo & Giorgio approfondiscono il loro impegno artistico e la loro capacità di osservare gli umori del quotidiano, in una chiave sempre più proiettata sugli aspetti, talora...