Il Comune si appresta a rinviare a dopo l'estate il pagamento di tutti i tributi comunali: Tari, Imu, Cosap e imposta di soggiorno. Le modalità del rinvio verranno comunicate alle categorie economiche in una riunione che si svolgerà giovedì, alle 16. E l'incontro avrà luogo tramite Skype, in modo che nessuno dei numerosi interessati all'argomento debba rischiare contatti indesiderati. Il provvedimento era nell'aria da diversi giorni. Già alla vigilia dell'ultimo consiglio comunale, del 24 febbraio (di lì a tre giorni ci sarebbe stato il primo positivo in città, tuttora ricoverato a Mestre) il consigliere forzista, Beniamino Boscolo, aveva esortato l'amministrazione a valutare le conseguenze negative e studiare le possibili contromisure. Considerazioni analoghe erano state svolte da più parti durante il Consiglio. Ieri erano stati i consiglieri Pd, Jonatan Montanariello e Barbara Penzo, a dare corpo a queste richieste, annunciando la preparazione di un documento che avrebbe impegnato l'amministrazione a rinviare «alla fine del 2020, dopo la stagione estiva, i pagamenti di Cosap, Tari e Imu, per imprese e attività commerciali e produttive». Il senso era chiaro: dare alla gran parte delle imprese chioggiotte, che vivono di turismo, la possibilità di accumulare liquidità con la quale pagare, poi, le imposte comunali.

I PASSI DEL COMUNE

Lo stesso giorno anche il Comune ha annunciato i suoi passi in questa direzione. «La nostra speranza e, credo, quella di tutti ha detto l'assessore al bilancio Daniele Stecco è di dare all'economia cittadina una boccata di ossigeno». Che tutti siano d'accordo, però, non è scontato: rispetto alla proposta del Pd, la maggioranza Cinquestelle aggiunge l'imposta di soggiorno che, tecnicamente, pagano i clienti, non gli imprenditori. Ma l'accordo su questo aspetto sembra semplice. Più difficile sarà (e qui conterà molto l'incontro di giovedì) capire cosa succederà del Regolamento per il recupero dei tributi evasi, approvato il 24 febbraio, che prevede di sospendere le autorizzazioni comunali a chi non è in regola con i tributi, a meno di accordi di rateizzazione. Un regolamento «vessatorio» per le opposizioni e indigesto alle categorie economiche, ma la cui sospensione il Comune non considera tra le agevolazioni previste.

IL FRONTE FERROVIARIO

Ma, sempre in tema di coronavirus, altri fronti si aprono in città. Ieri uno dei primi treni in partenza del mattino, sulla linea Chioggia-Rovigo, presentava una carrozza con evidenti accumuli di una poltiglia, non meglio definibile, appena sotto i sedili dei passeggeri e, come ospite d'onore, uno spazzolino da denti abbandonato da chissà chi, chissà quanto tempo fa. In questo periodo la linea è poco frequentata. Molti utenti sono studenti e, con le scuole chiuse, non devono viaggiare, e chi proprio deve, preferisce l'automobile. Ma uno dei pochi passeggeri presenti ha scattato le foto dello stato del treno, e quella dell'avviso di Sistemi Territoriali, di pochi giorni fa, che informava gli utenti che «si provvede giornalmente alla disinfezione dei treni in servizio con l'utilizzo di detergenti contenenti ipoclorito di sodio (0,1%) o etanolo (70%)». Il passeggero ha anche avvertito il capotreno e quest'ultimo ha segnalato la cosa ai suoi superiori. «Speriamo rincara, però, l'utente che qualcuno lo segnali anche allo Spisal o ai Nas: queste non sono condizioni accettabili di lavoro per i ferrovieri, che non hanno né mascherine, né guanti in dotazione, e neppure per i viaggiatori per i quali andrebbero posizionai dei dispenser di gel disinfettanti».

