VENEZIA Da ieri sono partiti i bandi per ottenere i contributi Cosap per alcune attività di Murano e Burano, nonché per i contributi alle famiglie in difficoltà per il pagamento della tassa sui rifiuti.

Fino al 31 gennaio è possibile presentare la domanda per l'erogazione dei contributi Cosap 2020, per le occupazioni legate ad alcune attività nelle isole di Murano e Burano, e per i contributi Cup 2021. Partecipare è facile: il bando e le modalità di partecipazione sono pubblicate sulla homepage del Comune.

«Si tratta di un ulteriore impegno dell'amministrazione comunale a sostegno delle attività economiche fortemente colpite dalla pandemia - commenta l'assessore ai Tributi, Michele Zuin - nel corso del 2020 e del 2021 per il recupero e la rivitalizzazione del tessuto economico della Città».

Anche l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga commenta positivamente il nuovo bando: «Siamo presenti sul territorio e per supportare concretamente la linfa vitale della nostra città».

Il bando Tari prevede l'erogazione di un contributo economico per il pagamento della tassa. Sarà possibile partecipare fino alle 23.59 del 15 gennaio. Chi sarà in graduatoria potrà avere un'erogazione a fronte degli ultimi due avvisi di pagamento della tassa comunale sui rifiuti relativi all'anno 2021, a beneficio delle famiglie (nuclei o singoli) che si sono trovate in difficoltà economiche per l'emergenza sanitaria. Il bando è riservato alle persone residenti nel Comune di Venezia con un Isee ordinario o corrente pari o inferiore a 16mila euro, che non hanno già usufruito di esenzioni o contributi economici a copertura della stessa tassa comunale.

La domanda si può presentare solo in modalità telematica ed è necessario disporre di Spid o, in alternativa, di Cie (Carta di Identità Elettronica) o Cns (Carta Nazionale dei Servizi); il richiedente del contributo deve corrispondere all'intestatario dell'avviso Tari relativo alla casa di residenza. Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione Isee in corso di validità e gli avvisi di pagamento con scadenza 16 settembre e 16 dicembre 2021. Se la domanda è presentata dal 15 al 31 dicembre 2021 - viene evidenziato - l'attestazione Isee da allegare dovrà essere quella con scadenza 31/12/2021; se la domanda viene presentata dal 1 al 15 gennaio 2022 l'attestazione Isee da allegare dovrà essere quella con scadenza 31/12/2022.

Per informazioni o chiarimenti ci si potrà rivolgere agli sportelli della Coesione sociale. Per i residenti a Venezia e isole: 0412747425 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; il lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 16.30).

