«Tassa di soggiorno non versata: fango sulla categoria»

IL CASOVENEZIA «Per la sua portata si tratta di un caso più unico che raro. Ma una cosa deve essere chiara: determinati comportamenti sono esecrabili e condannabili, perché gettano discredito e fango sulla categoria». Ci va giù duro Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori nel commentare la condanna a 2 anni e 6 mesi per Donatella Toso, l'albergatrice di Castello (dove la sua società gestiste l'hotel Lux e due affittacamere) ritenuta responsabile di peculato per non aver versato cinque anni di tassa di...