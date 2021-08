Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CORTE DEI CONTIVENEZIA Il gestore di un B&B di Venezia dovrà versare oltre 23mila 500 euro al Comune a titolo di danno erariale per non aver provveduto a depositare tra il 2012 e il 2018 l'imposta di soggiorno. Sono sempre più numerosi i casi di questo tipo in cui i titolari si trovano a dover pagare, anche dopo molti anni, il dovuto all'amministrazione.Spesso accade che ci siano ragioni di difficoltà economiche a molte del mancato...