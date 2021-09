Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sarà disponibile da domani e fino a venerdì 22 ottobre 2021, all'interno dello Sportello online di Veritas (https://serviziweb.gruppoveritas.it/), il format che alcune tipologie di utenze non domestiche dovranno utilizzare per richiedere il contributo per la riduzione causa Covid della Tari/Tarip 2021, grazie ai fondi che il decreto legge 25/5/2021, poi convertito nella legge 106/2021, mette a disposizione delle Amministrazioni...