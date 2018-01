CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tanto pomposamente annunciato quanto denso di incognite. L'annuncio è stato dato direttamente dal premier italiano Gentiloni nel suo intervento sul ponte della nave militare Etna, dove con il ministro della Difesa Pinotti si era recato per porgere gli auguri di Natale ai militari italiani della missione europea di controllo del Mediterraneo denominata Sophia. Tante le domande che questo annuncio suscita. Prima di tutto ci si chiede se averlo fatto in quella sede operativa dove tutto viene amplificato e diffuso in Europa e nel mondo, fosse...