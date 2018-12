Tanti dettagli confusi per un finale inaspettato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Stefano Mordini (Pericle il nero) non spreca energie e dirige il remake dello spagnolo Contratiempo di Oriol Paulo. Dalla Spagna ci spostiamo in Trentino in un albergo che trascina Adriano (Riccardo Scamarcio), miglior imprenditore dell'anno. Il delitto è un macguffin, un pretesto per dare il via ad altro: ad un confronto tra personaggi che portano il giallo più a virare in un duello psicologico che a mettere la parola fine a una trama noir (che pure ci sarà). Molte le ombre del doppio: chi è veramente Adriano, una vittima o un carnefice?...