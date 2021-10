Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA Tutto esaurito, ma i posti non mancano. No, non è un controsenso: se si consulta il portale dell'Ulss 3 Serenissima, nell'apposito canale per la prenotazione di un tampone a pagamento, in città si trova posto solo tra qualche giorno. In piazzale Roma, a Venezia, per esempio, la prima data utile è giovedì mentre al drive throught di Mestre, in piazzale San Lorenzo Giustiniani, si va a venerdì. Al Lido la...