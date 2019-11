Talmud, libro del mistero la grande sfida degli ebrei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RELIGIONELo schermo, in una stanza del Museo ebraico di Berlino in Lindenstrasse, è bianco e vuoto. Bisogna soffiarci sopra con decisione per far apparire le parole del testo sacro. Una meraviglia tecnologica fa sembrare ogni visitatore un po' divino quando dopo aver alitato vede in pochi istanti che il suo fiato ha trasformato la pagina digitale in sacra scrittura.Quel soffio per alcuni studiosi è anche il significato del nome Yahweh, forse termine semitico, identificherebbe il dio degli Ebrei come dio della tempesta. Non sappiamo se sia...