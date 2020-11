LIDO

(L.M.) Grande delusione al Lido per l'esclusione dal bando di rigenerazione urbana per due aree importanti come la Favorita e la Batteria Emo a Ca' Bianca. La delusione è molta anche perchè le associazioni si erano molto impegnate, con uno studio approfondito e dettagliato per le due aree. Secondo la commissione però le proposte, pur valide, andavano ad interferire con altre competenze urbanistiche e strategiche che sono di pertinenza di altri enti. E dato che il bando metteva a disposizione delle risorse, pur modeste di 15 mila euro per realizzare quanto proposto nei progetti, di fatto non vi era la certezza che i proponenti potessero effettivamente realizzare quanto proposto. Da qui l'eliminazione dal concorso di idee, che per tanti è stata una doccia gelata. La speranza, infatti, era quella di rimettere in moto lo sviluppo di aree strategicamente importanti per il futuro dell'isola. La delusione, perciò, è grande soprattutto per l'area della Favorita che senza investitori o imprenditori disposti a scommettere sull'area da anni si trova chiusa, inaccessibile, e in preda a un degrado che, senza l'ordinaria manutenzione, rischia di aumentare sempre più. Le ultime a sistemare l'area erano state, qualche anno fa, le associazioni lidensi che avevano promosso, con successo, una giornata di pulizia volontaria. Al termine della giornata però i cancelli si sono chiusi. E da quel giorno nessuno ha più potuto fare nulla. Ecco perchè, sulla spinta del bando, anche se l'occasione è sfuggita, si è comunque consolidata la volontà di proseguire nel lavoro fatto in queste settimane che infatti, su suggerimento del professor Giancarlo Carnevale, proseguirà. Il tavolo di lavoro avviato continuerà nel suo compito per elaborare proposte concrete di sviluppo.

