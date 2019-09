SuperD'Este: «La mia regata da spettatore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOVENEZIA Origini buranelle, un omone di quasi due metri, Giampaolo D'Este è stato il più giovane vincitore di una regata storica, con il suo record all'esordio quando aveva appena vent'anni, nel 1992. Non c'erano riusciti neanche Gianfranco Vianello Crea, con la prima bandiera rossa a 21 anni al debutto in Canal Grande, nè Bepi Fongher, a 22 al terzo tentativo, nè Ciaci, a 23, alla Storica per la quarta volta. Sono passati 27 anni da quella vittoria. D'Este riuscì a inanellare una serie positiva per tre anni consecutivi, in...