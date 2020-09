IL RILANCIO

VENEZIA «Una grande opportunità quale elemento essenziale di sostegno alle costruzioni e all'intera economia del Paese». Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro, ieri mattina a Mestre, ha definito la misura del superbonus al 110 per cento, destinato a chi deciderà di rinnovare abitazioni e condomini per migliorare la prestazione energetica e quindi risparmiare sui consumi, allo stesso modo riducendo le emissioni nocive.

Fraccaro ha incontrato le categorie economiche, tra cui Ance Venezia, e gli ordini professionali veneziani, spiegando le caratteristiche della misura varata dal Governo che potrebbe diventare strutturale.

«Riconoscendo il ruolo centrale dell'edilizia quale volano della crescita economica spiega il presidente di Ance Venezia Giovanni Salmistrari il sottosegretario Fraccaro si è confrontato con gli operatori che gli hanno sottoposto alcuni dubbi e alcune criticità che hanno sin qui rallentato l'operatività della misura, specie con riferimento alle specificità dell'ambito veneziano».

Il sottosegretario, pur riconoscendo la fondatezza di alcuni dei rilievi, ha invitato tutti ad intensificare gli sforzi per arrivare a un'immediata attivazione dei cantieri. Per questo ha suggerito la costituzione, a livello di area metropolitana veneziana, di un coordinamento stabile tra categorie imprenditoriali, professionisti, amministratori di condominio e in generale tutti i soggetti interessati, compresi quelli pubblici (Comuni, Soprintendenza, Università), che diventi interlocutore delle strutture governative per tutto ciò che attiene al Superbonus e alla sua concreta applicazione.

Ad Ance Venezia è giunta la richiesta unanime di svolgere la funzione di coordinamento tra gli operatori e di raccordo con il sottosegretario che, dal canto suo, si è detto pronto a ritornare al più presto in città per una verifica della situazione, al fine di superare le eventuali problematiche rilevate nel territorio veneziano.

«Ringraziamo l'on. Fraccaro per la disponibilità e il tempo che ci ha dedicato. L'incontro è stato molto positivo sottolinea Salmistrari Abbiamo la fondata speranza, inoltre, che il Superbonus del 110% sarà posticipato fino al 2024, anche questo è un elemento importante per sfruttare quest'occasione di rilancio per il nostro settore in tutta l'area metropolitana. Venezia città ovviamente ha delle particolarità e qualche ostacolo da superare, ma lavorando insieme siamo certi di trovare le migliori soluzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA