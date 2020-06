Superare l'emergenza sanitaria, sostenere le imprese, difendendo il Made in Italy e aiutare le famiglie sono gli obiettivi principali che Intesa Sanpaolo si è posta in queste settimane drammatiche per l'Italia. «Abbiamo dovuto fronteggiare un'emergenza sanitaria e un'emergenza economica dice Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo e la banca si è impegnata per entrambe. Abbiamo donato 100 milioni alla Protezione civile e avviato una raccolta di fondi aperta a tutti i cittadini mentre, per il tessuto economico, abbiamo messo in campo un piano per aiutare le imprese e dato la possibilità alle famiglie di sospendere mutui e finanziament».

Intesa Sanpaolo, dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l'ammontare del credito messo a disposizione del Paese - di cui 10 miliardi per il Nordest -, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all'anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni.

Per sostenere il turismo e la sua filiera, uno dei settori più duramente colpiti dall'emergenza, Intesa Sanpaolo ha attivato un plafond di finanziamenti da 2 miliardi per le aziende del settore e ha incrementato fino a un massimo di due anni la possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti in essere.

Se per le imprese manifatturiere è già in atto il riavvio, per il settore del turismo le previsioni di ripresa sono a più lunga durata, considerando che le misure di tutela hanno limitato a lungo la mobilità nazionale e sospeso i grandi eventi. Il tutto con importanti ricadute sociali ed economici.

«Con migliaia di imprese e milioni di occupati, il turismo italiano rappresenta uno dei motori principali della nostra economia continua Simonato - Per Intesa Sanpaolo, essere al fianco delle aziende di questo importante settore significa essere al fianco del proprio Paese. Aiutare il turismo, significa sostenere la ripartenza dell'Italia dopo questa fase di emergenza».

Più in dettaglio le aziende operanti in ambito turistico potranno accedere a un plafond di 2 miliardi di finanziamenti a sostegno della liquidità e degli investimenti, con durata fino a 72 mesi e con un preammortamento che potrà arrivare sino a 36 mesi attraverso la garanzia messa a disposizione da Fondo di Garanzia o Sace; inoltre le rate dei finanziamenti in essere possono essere sospese fino a 24 mesi, per la sola quota capitale o per l'intera rata.

Intesa Sanpaolo rivolge un'attenzione particolare alle imprese del settore alberghiero e, grazie ad un accordo con Federalberghi ha attivato un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende turistico-ricettive.

Per Renzo Simonato «l'accordo sottoscritto con Federalberghi rappresenta un tassello ulteriore da parte del nostro Gruppo a sostegno del rilancio dell'economia del Paese. Si tratta di un progetto di sostegno ad ampio respiro per gli alberghi e le strutture ricettive del territorio L'offerta ricettiva italiana si caratterizza per la prevalente presenza di micro/piccole imprese che, per affrontare l'attuale sfida emergenziale, hanno la necessità di superare questo moment di mancanza di liquidità e comunque poi di investire nelle proprie strutture, e noi vogliamo essere a fianco delle imprese in entrambe le fasi».

Intesa Sanpaolo ha riservato alle 27.000 realtà associate a Federalberghi finanziamenti dedicati come l'apertura di credito stagionale a breve termine per esigenze di liquidità e anticipo sulle prenotazioni dei soggiorni, rimborsabili anche attraverso gli incassi derivanti dall'operatività dei POS.

Inoltre potranno usufruire della sospensione sino a 24 mesi dei finanziamenti in essere e di nuovi finanziamenti a supporto della gestione del circolante; i clienti Intesa Sanpaolo, potranno accedere a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti, e finanziamenti a medio-lungo termine, di durata fino a 72 mesi e con un preammortamento che potrà arrivare sino a 36 mesi per investimenti e liquidità.

