È tutto pronto per la nona edizione di Sile Jazz, un progetto di nusica.org, con la direzione artistica di Alessandro Fedrigo. Il festival intitolato Suoni vicini accenderà i riflettori dal 20 giugno al 31 luglio in tredici comuni tra le province di Treviso e Padova, uniti e collegati dal fiume Sile. Luoghi che torneranno a vivere dopo il silenzio dei mesi scorsi, palcoscenici d'eccezione per la grande musica jazz e luoghi d'incontro per la comunità: Treviso, Casale, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Piombino Dese, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Vedelago, Zero Branco.

Un festival ripensato per questo momento di ripartenza, sostenibile e a chilometro zero, con un programma work in progress per alcune date, ma già con nomi che attraggono. Con il primo festival di questa estate, la musica dal vivo torna ad essere protagonista, diventando strumento per accorciare le distanze e unire le comunità. E lo farà con molti concerti all'aperto - quasi tutti gratuiti - con ingressi e posti numerati, a cui si accederà prenotando il proprio posto online al sito Eventbrite. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Si parte, sabato 20 giugno, a Casale sul Sile con Jennifer Cabrera Fernandez (nella foto) e il nuovo progetto di Ethno world music 3rd Root. Un'immersione fino alle origini dell'antica cultura messicana e della terza radice, quella africana in Messico. Un mix di sonorità potenti e nuovi, che condurranno il pubblico nel vortice delle atmosfere dai ritmi frenetici.

Suoni Vicini riparte la settimana successiva, venerdì 26 giugno, a Zero Branco. Un ritorno a casa quello del bassista, compositore e arrangiatore trevigiano Sebastian Piovesan , musicista itinerante, che accompagnerà il pubblico di Sile Jazz in un viaggio musicale. Una serata per alcuni aspetti magica attende il pubblico per sabato 27 giugno, immersi nella splendida atmosfera della Rotonda di Badoere a Morgano (Treviso), con Francesca Bertazzo Hart Trio.

Grande attesa anche per le due date a Treviso: venerdì 3 luglio sarà la volta di Marco Trabucco con il suo ultimo lavoro Meraki Expanded. Sabato 4 luglio si entra invece nel vivo del festival, con un grande protagonista internazionale: Kurt Rosenwinkel Trio. Una voce di spicco all'avanguardia della musica moderna per quasi tre decenni, che sarà accompagnato dal bassista Dario Deidda, la controparte dell'approccio globale di Rosenwinkel alla chitarra, insieme a Greg Hutch, uno dei principali batteristi virtuosi della sua generazione.

