Sulle vie dell'antica seta

TESSITUREUn filo di seta antica attraversa l'Italia dalla Calabria a Venezia. Partendo da sud, la prima tappa di questo viaggio è a San Florio, nella Valle del Corace in provincia di Catanzaro, che dal 1300 al 1700 fu capitale europea della seta. Proprio qui tre ragazzi hanno costituto la cooperativa Nido di Seta: dopo esperienze in vari settori e diverse città, Miriam, Domenico e Giovanna hanno deciso di tornare in Calabria per ripristinare l'allevamento del baco e la lavorazione della seta come si faceva nel 700. La cooperativa segue...