Sulle linee calde le corse bis non bastano più «Ressa a tutte le ore, i mezzi sono stracarichi»

TUTTI A VENEZIAI numeri arrivano dall'assessore alla Mobilità Renato Boraso e spiegano già molto. «Autobus e tram ogni giorno trasportano 180 mila passeggeri. Di questi, 120 mila sul servizio urbano e 60 mila sull'extraurbano. E, a loro volta, di questi 120 mila ben 70 mila viaggiano sulle due linee del tram, sul 2 e sul 4L. Quattro linee sulle 37 totali in servizio in terraferma». Come dire: i principali collegamenti con Venezia assorbono gran parte dell'utenza complessiva. Sulla T1 per e da piazzale Roma la media quotidiana è di 28 mila...