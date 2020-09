Sulle generazioni future graverà un debito esagerato frutto delle scelte effettuate durante il coronavirus per attenuarne l'impatto devastante sull'economia e sulla società italiana. A dire il vero, il debito pubblico viaggiava già a livelli elevati per la perdurante bassa crescita dei decenni precedenti. Si erano presentate varie occasioni, non sfruttate, di ridurre il debito, a cominciare dall'introduzione della moneta unica che riduceva i tassi di interesse, ma che richiedeva una gestione virtuosa dei disavanzi primari, poi la crisi finanziaria (2008) e quella del debito sovrano (2011) hanno dato il colpo di grazia con il quale non siamo mai riusciti a ridurre il nostra debito. Ci siamo, infine, trovati di fronte allo tsunami pandemico dei nostri giorni. Il Ministro Gualtieri sta lavorando di fino su come trattare i consistenti fondi che proverranno dall'Europa mediante il Recovery Fund e molto probabilmente tramite anche il Mes dopo che la realtà delle cose ammorbidirà l'ideologia contraria delle 5S. Fondi indispensabili, che segnano un cambiamento epocale per l'UE che finalmente accetta la mutualizzazione del debito, visto il livello immane dei fabbisogni derivanti dalla lotta alla pandemia e soprattutto a quanto essa produce sull'economia e sulla società. Il Ministro Gualtieri pensa di utilizzare fin dall'inizio del prossimo anno i fondi gratuiti, quelli a fondo perduto, che non innalzano il debito poiché transitano direttamente al Tesoro, ricorrendo, in seguito, ai prestiti quando il debito comincerà a scendere, recuperando così la fiducia dei mercati.

Per il nostro paese, pur in questa circostanza infausta, questa è un'occasione irripetibile per cambiare lungo le due direttrici indicate dalla Commissione Europea: la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. In questo contesto un'attenzione particolare va rivolta ai giovani e sui quali si è scaricato il peso del Covid e ai quali graverà il debito. Bene il richiamo di Draghi che ha riportato i giovani al centro della scena, scontiamo tanti problemi nei loro confronti. Rispetto agli altri paesi europei, abbiamo un alto livello di abbandoni scolastici, licenziamo il minor numero di laureati e molti di loro svolgono lavori umili, spesso con lauree poco professionalizzanti, aumentando la schiera dei precari e dei senza tutela. Nello stesso tempo continuiamo ad alimentare l'esodo all'estero dei laureati migliori, senza essere in grado di accogliere laureati stranieri. Non parliamo poi del fallimento delle politiche attive del lavoro che sono oramai rottamate. Due sono le strade da battere. A breve, migliorare i sussidi per la disoccupazione ai giovani che dovrebbero essere proporzionalmente più alti proprio perché non hanno risparmi e l'unico aiuto rischia di essere la famiglia. Nello stesso tempo necessita considerare prioritario l'investimento pubblico nella filiera del sapere. Quindi investire nella Scuola e nell'Università (strutture fisiche o organiche) favorendo un maggior raccordo tra università e sistema produttivo. La missione delle università comprende oltre alla formazione e alla ricerca, anche il rapporto virtuoso con il mercato del lavoro, in senso lato, individuando metodi innovativi ed efficaci cui rapportarsi. Infine, in questo processo di cambiamento è necessario intervenire alle Superiori con un orientamento precoce, prospettando gli sbocchi professionali legati ai corsi di laurea.

