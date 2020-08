SULLE DOLOMITI

Il conto alla rovescia è quasi alla fine. Fra tre giorni esatti, giovedì 20 agosto, torna Cortina Summer Party , il picnic più glam e originale della stagione, punto di convergenza delle varie anime di Cortina: party elegante, con camerieri in giacca bianca e musica dal vivo, banchetto open air dedicato al territorio, con vista sulle Dolomiti, giornata di gusto e benessere, in grandi spazi aperti, nel rispetto del corretto distanziamento e delle misure di protezione.

Il party anche in questa occasione schiera alcuni ristoratori del gruppo Chef Team Cortina, tra cui Fabio Pompanin del ristorante Al Camin, che presenterà il Kenederlo di speck dorato in crosta di pane panko con cavolo viola e mayo al crescione selvatico, lo stellato Graziano Prest del ristorante Tivoli (Sandwich di maialino da latte con vinaigrette di finferli e levistico), Massimo Alverà, dell'omonima pasticceria nel cuore della Perla delle Dolomiti (Sablè alla vaniglia con gioco di cremoso al lampone e crema alla vaniglia, con una chantilly al cocco e lime), e La Cave, da dieci anni realtà consolidata nel mondo del vino a Cortina d'Ampezzo. I quattro fanno parte della valanga azzurra che riunisce i migliori chef locali, sempre pronti a promuovere il territorio durante le manifestazioni e i grandi eventi internazionali.

BONTÀ SUI PRATI

Ad accogliere gli ospiti, saranno i prati del rifugio Socrepes, uno dei luoghi più magici della Regina delle Dolomiti. Si sale sia con la seggiovia Socrepes, con partenza da Chalet Tofane, oppure a piedi, lungo la strada che porta a Rumerlo. Quest'anno è stato fissato il tetto massimo di 500 partecipanti, che troveranno posto in un'area più ampia di quella abituale. Saranno inoltre rispettati tutti i protocolli anti-covid, anche grazie a personale di supporto. Il Cortina Summer Party sarà l'occasione unica per fare un tour nella gastronomia di montagna di alta qualità e innovazione, tra formaggi di malga, vini, insaccati, ricette tipiche e i piatti di cuochi di assoluto valore, rappresentanti di una cucina di grande spessore.

Fra i vari stand golosi ai quali i partecipanti potranno... attingere, anche numerosi storici alberghi ampezzani, dal Faloria al Rosapetra, dal Cortina al Bellevue. Fra gli ospiti anche lo chef Alessandro Favrin, ex Rosa Petra, attualmente al ristorante Seda del Colonia Resort di Vittorio Veneto (Treviso), che presenterà la Panzanella alpina con arancino di riso e spuma di rapa rossa.

Il comparto vino, birra e affini sarà gestito da Cortina Bevande, La Cave, Forst e da Villa Laviosa Gin, già partner del cocktail ufficiale dei Mondiali di Sci Alpino, che si potrà degustare alla Lounge di Fondazione Cortina 2021 anche dopodomani, 1 9 agosto.

