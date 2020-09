SULLE COLLINE

Di corsa a scoprire i piatti tipici del territorio e a brindare con sua maestà il Prosecco. L'iniziativa si chiama Grand Tour Gourmet ed è stata lanciata dalla Prosecco Cycling, l'evento ciclistico che domenica 27 settembre porterà migliaia di appassionati a pedalare nel cuore delle colline di Conegliano e Valdobbiadene riconosciute Patrimonio dell'Unesco. Grazie al contributo economico di Ama Crai Est, main food partner dell'evento, e al supporto di Cia - Agricoltori Italiani di Treviso e Ascom-Confcommercio Treviso, che hanno coinvolto nel Grand Tour Gourmet i propri associati, i partecipanti alla Prosecco Cycling troveranno nel pacco gara un buono sconto di 15 euro da utilizzare, da venerdì 25 a domenica 27, per pranzare o cenare nei ristoranti, trattorie ed agriturismi aderenti alla rassegna. I partecipanti, a conclusione della corsa, sono solitamente attesi dalla Trattoria Crai, il salone delle eccellenze enogastronomiche che si svolge nella cornice di Villa dei Cedri a Valdobbiadene. Quest'anno, però, a causa delle disposizioni anti- Covid-19, la Trattoria Crai non potrà ospitare i partecipanti alla Prosecco Cycling con le consuete modalità. Il momento conviviale verrà così rivisto con l'omaggio ai ciclisti di un cestino gourmet, ricco di prodotti alimentari a chilometro zero e provenienti da agricoltura ecosostenibile, che potrà essere consumato a Villa dei Cedri. Il tutto accompagnato dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.

