LA RASSEGNA

Viaggiare per incontrare mondi nuovi, senza mai fermarsi sulla scia degli antichi caravansseragli. Il Festival del Viaggiatore, edizione 2020, diventa così itinerante: non viaggia solo nella dimensione parallela della realtà e dei social, ma da Asolo si apre ad altri luoghi di interesse storico come Palazzo Sturm a Bassano e Villa Barbaro a Maser. La kermesse asolana che celebra il viaggio come metafora della vita sfida il covid e riparte sabato 19 settembre ampliando l'orizzonte. Ideata e realizzata dall'associazione InArtEventi diretta da Emanuela Cananzi, la rassegna accoglie in un luoghi di suggestione e interesse storico spesso non accessibili al pubblico scrittori, giornalisti, imprenditori, filosofi, fotoreporter chiamati a raccontarsi come viaggiatori. Filo conduttore dell'edizione 2020 sarà il tema Infinito presente. Viaggio alla ricerca della felicità.

OSPITI E TEMA

In arrivo Tosca, Andrea Pennacchi, Lidia Ravera, i registi Enzo Monteleone e Roberto Andò, il filosofo Carmelo Vigna, l'attrice Marina Massironi, il sovrintendente del teatro La Fenice Fortunato Ortombina, l'imprenditrice Chiara Rossetto e giovani promesse come Cristina Chiperi, fenomeno editoriale con oltre 20 milioni di visualizzazioni su Wattpad, la piattaforma di narrativa più amata al mondo. Le loro voci racconteranno di musica, di viaggi, di cinema, impresa, avventura e di teatro. Allo spettatore-viaggiatore sarà svelata una Asolo inedita, con l'apertura di luoghi privati e spesso sconosciuti: Casa Duse, la Torricella, Casa Longobarda, Villa Freya Stark, Villa Cipriani, Villa Rubini detta il Galero, Palazzo Fietta Serena Da Rios, Castello Regina Cornaro, Loggia della Ragione, e per la prima volta Villa Barbaro a Maser.

LO SGUARDO

«Il festival ribadisce la sua vocazione ad abitare i luoghi e a creare relazioni tra diversi territori - spiega la direttrice artistica Emanuela Cananzi - Ospiti, spettatori e territori saranno protagonisti allo stesso modo. Sarà un racconto corale, una sorta di moderno caravanserraglio senza cattedre né palcoscenici. E per chi non potrà assistere di persona agli eventi di punta abbiamo previsto la diretta streaming». Con la sesta edizione del Festival del Viaggiatore torna anche il Premio Segafredo Zanetti città di Asolo Un libro un film, il primo concorso nazionale dedicato alla narrativa per il cinema, che quest'anno si arricchisce di una nuova sezione, quella della narrativa per le serie televisive. In lizza la brindisina Ritanna Armeni per Una donna del Novecento (Ponte alle Grazie), il leccese Andrea Donaera per Io sono bestia (NNEditore), i romani Daniele Mencarelli per Tutto chiede salvezza (Mondadori) e Paolo di Paolo per Lontano dagli occhi (Feltrinelli), il rodigino Mattia Signorini per Stelle minori (Feltrinelli). Gli iscritti alla pagina Facebook del Festival potranno esprimere la loro preferenza per i libri in concorso. La consegna del Premio avverrà sabato 26 settembre al Teatro Duse di Asolo.

R.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

