Sulla Telecom, da poco diventata Tim, ritorna aria di tempesta. Il governo preme per lo scorporo della rete Tim e la fusione con quella, a fibra ottica, che Open Fiber sta costruendo. Ha fatto approvare in Senato, nel decreto fiscale, un emendamento che ha un valore di indirizzo politico per realizzare l'operazione e che mette nel piatto una serie di incentivi perché ciò avvenga. Nel contempo in Tim si verifica il traumatico cambio del vertice con l'arrivo di Luigi Gubitosi che lascia l'incarico di commissario dell'Alitalia. Cambio...